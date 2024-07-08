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MUSKİ, 10 yılda Muğla'dan Artvin'e kadar mesafelik bir alan temizledi

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri Muğla genelinde bugüne kadar yaklaşık Bin 600 kilometrelik dere temizliği yaparak Muğla ile Artvin arası kadar bir mesafede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri yaz mevsiminde derelerde oluşabilecek kötü koku ve sinek oluşumunun önüne geçmek için temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler Muğla genelinde sürdürdükleri çalışmalar kapsamında 2014 yılından bu yana yaklaşık Bin 600 kilometrelik dere temizliği yaparak Muğla ile Artvin'e kadar uzanan bir mesafeyi temizlemiş oldu.

Son olarak vatandaşların kötü koku ve sivrisinek şikayetleri üzerine Menteşe Muslihittin Mahallesi Sabri Acarsoy İlköğretim Okulu arkasında bulunan derede çalışma başlatan ekipler bu bölgede temizlik çalışmasının ardından korkuluk yapımına başlayacak.

Menteşe Muslihittin Mahalle Muhtarı Serkan Eğribozlu, temizlik çalışmaları nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirirken bunun ardından MUSKİ ekiplerince dere etrafına korkuluk yapılacağını çocukların temiz bir ortamda huzurla oynayacaklarını söyledi. Eğribozlu, "Vatandaşlarımızdan bu dere ile ilgili yoğun bir şikayet vardı. Koku ve sivrisinekten dolayı balkonlarında oturamadıklarından dolayı. Bunun üzerine konuyu MUSKİ ekiplerimize bildirdim. Sağ olsun ekipler hemen geldi ve çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımız da yapılan hizmetten çok memnun. Bizlere bu konuda destek veren başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve değerli MUSKİ ekibine muhtarlığımız ve mahallemiz adına çok teşekkür ederim" dedi.

Mahalle sakini Süreyya Karakoç, kötü koku ve sivrisinek nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ancak temizlik çalışması ile bu sorunun tamamen ortadan kalkacağını söyledi. Karakoç, "4 yıldır bu çileyi çekiyoruz. Her temizleme çalışmasından 10'ar kamyon pislik çıkıyor. İnsanın olduğu yerde ister istemez oluyor. Sivrisinek bol. Sineği geçtik, kötü kokusundan oturamıyoruz site sakinleri olarak. Ahmet Başkanıma teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun. MUSKİ personeline, Genel müdürüne, Daire Başkanlarına teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.