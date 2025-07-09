MUSKİ Çağrı Merkezine 10 Yeni Personel Alındı - Son Dakika
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MUSKİ Çağrı Merkezine 10 Yeni Personel Alındı

MUSKİ Çağrı Merkezine 10 Yeni Personel Alındı
09.07.2025 14:58  Güncelleme: 15:00
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Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, çağrı merkezi birimine 10 personel alımı için kura çekimini gerçekleştirdi. 1047 başvuru arasından 10 asil ve 25 yedek personel belirlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezinde görev yapacak olan 10 kişi noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda belirlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için kurduğu Çağrı Merkezi birimini güçlendiriyor. Bu kapsamda 10 kişilik personel alımına 1047 başvururken yapılan mülakatlar sonucunda 226 kişi kura çekimine girmeye hak kazandı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi seminer salonunda Muğla 5'nolu noteri Safiye Beyazdemir tarafından 226 kişi içinden 10 asil 25 yedek personelin kura çekimi yapıldı.

Kurada ismi çıkan ve bundan oldukça mutlu olan Rabia Kökten, "Benim zaten daha önce çağrı merkezi geçmişim vardı. MUSKİ Genel Müdürlüğünün ilanını gördüm ve başvurdum. Mülakat sürecine girdim ve olumlu geçmişti. Bugünde noter onaylı kurada ismim çıktı. Malum çok başvuru vardı olup olmayacağını bilmiyordum ama oldu. Bu nedenle çok mutluyum" dedi.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, "MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili hizmet sunabilmek adına çağrı merkezi birimimizde görevlendirilmek üzere personel alım süreci başlattık. Alım ilanımıza 1047 kişi başvururken yaptığımız mülakat sonucunda 266 kişi diksiyon, iletişim becerisi, kendini ifade edebilme, tecrübe vb. gibi konularda gerekli kriterleri sağladı. Bunun ardından Başkanımız Ahmet Aras'ın talimatları ile mülakat sürecini başarıyla tamamlayan adaylar arasından, şeffaflık ve adalet ilkesi doğrultusunda kura yöntemiyle nihai seçim yapılmasına karar verildi. Kura işlemi noter huzurunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Sürece dair tüm aşamalar şeffaf bir şekilde yürütülmüş olup, kamuoyuyla da paylaşılmıştır. Tüm adaylara göstermiş oldukları ilgi ve anlayış için teşekkür eder, yeni çalışma arkadaşlarımıza başarılar dilerim. MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımız sürecek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel MUSKİ Çağrı Merkezine 10 Yeni Personel Alındı - Son Dakika

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