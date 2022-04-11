Mustafakemalpaşa'da alt yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa'da alt yapı çalışmaları devam ediyor

11.04.2022 11:44
Mustafakemalpaşa'da alt yapı çalışmaları devam ediyor

Mustafakemalpaşa Tahıl Meydanı ve Demirciler Caddesi rotasını oluşturarak alt yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Mustafakemalpaşa Tahıl Meydanı ve Demirciler Caddesi rotasını oluşturarak alt yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin birlikte yaptığı alt yapı çalışmaları devam ediyor. 138 milyon liralık alt yapı projesin çerçevesinde Tahıl Meydanı ve Demirciler Caddesi'nde alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar "Göreve geldiğim ilk günden bu güne tek gayem ve hedefim daha sağlıklı sular, gelişmiş bir alt yapıydı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile tüm detayları konuşuyoruz. Projemiz hız kesmeden devam ediyor. Halkımdan her zaman dilediğim gibi yine sabır diliyorum. Sabrınız boşa çıkmayacak. Tüm çalışanlarımız tüm hızıyla sağlam adımlarla ilerliyorlar" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa'da alt yapı çalışmaları devam ediyor

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mustafakemalpaşa'da alt yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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