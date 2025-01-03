Mustafakemalpaşa'da Su Kesintisi

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BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi, Doğantepe Sokak ve civarında, 04 Ocak 2025-11 Ocak 2025 tarihleri arasında 09: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Yunusemre Mahallesi, Küçük sanayi sitesi ve civarında 04 Ocak 2025-11 Ocak 2025 tarihleri arasında 09: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA