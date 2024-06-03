Mutfakta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Yerel

Mutfakta çıkan yangın korkuttu

Mutfakta çıkan yangın korkuttu

Sivas'ta bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Huzur Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana gelen yangın, bilinmeyen bir nedenle çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve inceleme başlatıldı.

03.06.2024 15:54
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Mutfakta çıkan yangın korkuttu

SİVAS - Sivas'ta bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın Huzur Mahallesi 13. sokakta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Evin mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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