Müzelerin ücretsiz kütüphanelerin açık kalmasını istedi - Son Dakika
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Müzelerin ücretsiz kütüphanelerin açık kalmasını istedi

22.04.2022 14:58
Müzelerin ücretsiz kütüphanelerin açık kalmasını istedi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Vali Vefik İlköğretim okulu öğrencileri İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ı makamında ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Vali Vefik İlköğretim okulu öğrencileri İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ı makamında ziyaret etti.

Vali Vefik İlköğretim okulu 3/C sınıfı öğrencileri okul öğretmeni Emine Köse beraberinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ı ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde geleneksel hale gelen öğrencilerin makam koltuklarına oturmaları nedeniyle 3/C sınıfı öğrencisi Beren Bera Genç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ın makam koltuğuna oturdu. İl Kültür ve Turizm Müdürü olan 3 sınıf öğrencisi Beren Bera Genç verdiği emirle Müzelerin ücretsiz olmalarını ve kütüphanelerin ise 24 saat açık kalmasını istedi. Beren Bera Genç İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'a ziyaret anısına plaket hediye etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü B.Bera Genç'in talimatı üzerine 23 Nisan Cumartesi ve 24 Nisan Pazar günü Erzurum'da tüm müzeler öğrencilere ücretsiz olacak. - ERZURUM

Müzelerin ücretsiz kütüphanelerin açık kalmasını istedi
Müzelerin ücretsiz kütüphanelerin açık kalmasını istedi
Müzelerin ücretsiz kütüphanelerin açık kalmasını istedi

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ÇDSO, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' konseri verecek ÇDSO, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' konseri verecek

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Turizm, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müzelerin ücretsiz kütüphanelerin açık kalmasını istedi - Son Dakika


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