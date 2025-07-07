NAFAD Ekipleri Yangın Söndürme Çalışmalarında Büyük Başarı Gösterdi

Nazilli Belediyesi Afet ve Acil Durum Ekibi (NAFAD), bölgedeki yangınların söndürme ve soğutma çalışmalarında gösterdiği başarılarla vatandaşlardan beğeni topladı.

Nazilli Belediyesi tarafından afetlerin oluşturduğu insani, çevresel, ekonomik ve kültürel miras hasarlarının en aza indirilmesi için kurulan ve bugüne kadar yaptığı çalışmalarla halkın takdirini kazanan NAFAD, bölgedeki yangınların söndürme ve soğutma çalışmalarında da görev aldı. Çine - Savrandere, Sultanhisar ve Bozdoğan ilçeleri ile Nazilli'nin Hamidiye ve İsabeyli Mahallelerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmalarına katılan ekip, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD koordinesinde yangın söndürme ve soğutma faaliyetlerinde aktif görev aldı.

Bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliği için sahada üstün çaba gösteren tüm NAFAD ekibine teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Son dönemde değişen iklim şartları ve arazi yapısı nedeniyle çıkan orman yangınları ne yazık ki bizleri derinden yaralamıştır. Bu konuda halkımızın bilinçlenmesi ve yangınların önüne geçmek adına bugüne kadar şehrimizde pek çok eğitim düzenledik ve saha çalışmaları yaptık. Bu eğitimlerin ne kadar önem taşıdığını yaşadığımız yangınlarda bir kez daha görmüş olduk. NAFAD ekibimiz Nazillimiz başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde çıkan yangınlarda aktif görev alarak söndürme ve soğutma çalışmalarına destek verdi. Kendilerinin faaliyetleriyle gurur duyuyorum. Her bir NAFAD üyemize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN