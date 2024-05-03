Namazgah'ta eller yağmur için semaya kalktı - Son Dakika
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Yerel

Namazgah'ta eller yağmur için semaya kalktı

Namazgah\'ta eller yağmur için semaya kalktı

Konya'da yağmur duası yapıldı.

03.05.2024 14:59  Güncelleme: 15:13
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Konya'da yağmur duası yapıldı. Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Namazı sonrası gerçekleştirilen yağmur duasına katıldı.

Musalla Mezarlığı içinde bulunan tarihi Namazgah'ta kılınan Cuma namazının ardından Konya İl Müftüsü Ali Öge tarafından yağmur duası yapıldı. Cuma namazında birlikte saf tutan yüzlerce Konyalı da ellerini semaya açarak yapılan duaya "amin" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Yağmur bereketine çok ihtiyacımız var, Allah dualarımızı kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Yağmur duasına; Konya Valisi Vahdettin Özkan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Ali İmran Arıtan ve yüzlerce Konyalı vatandaş katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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