NATO görevindeki Fransız fırkateyni Guepratte Marmaris'te üç gün kalacak - Son Dakika
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NATO görevindeki Fransız fırkateyni Guepratte Marmaris'te üç gün kalacak

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NATO görevindeki Fransız fırkateyni Guepratte Marmaris\'te üç gün kalacak
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Fransız Donanması'na ait Lafayette sınıfı Guepratte fırkateyni, NATO görevi kapsamında ikinci kez Marmaris'e geldi. 151 kişilik mürettebatıyla Albatros Marina'ya demirleyen gemi üç gün ilçede kalacak; lojistik ihtiyaçları Marmaris'ten karşılanacak.

(MUĞLA) - Fransız Donanması'na ait Lafayette sınıfı "Guepratte" fırkateyni, NATO görevi kapsamında ikinci kez Marmaris'e geldi. 151 kişilik mürettebatıyla Albatros Marina'ya demirleyen savaş gemisinin üç gün boyunca ilçede kalacağı öğrenildi.

Fransız Donanması'na bağlı, 714 borda numaralı Lafayette sınıfı "Guepratte" fırkateyni, NATO görevi kapsamında gerçekleştirdiği liman ziyareti çerçevesinde yeniden Marmaris'e geldi.

Daha önce de Marmaris'i ziyaret eden Fransız savaş gemisi, böylece ikinci kez ilçeye demirlemiş oldu. 151 kişilik mürettebatıyla Marmaris Albatros Marina'ya yanaşan fırkateynin üç gün boyunca marinada kalacağı belirtildi.

LOJİSTİK İHTİYAÇLARI MARMARİS'TE KARŞILANIYOR

Liman ziyareti süresince geminin yakıt, su ve gıda başta olmak üzere çeşitli lojistik ihtiyaçlarının Marmaris'ten karşılandığı öğrenildi.

Geminin marinaya demirlemesinin ardından Fransız askerler de karaya çıktı. Mürettebatın bir bölümünün çarşıda alışveriş yaptığı, restoran ve kafeleri tercih ettiği, ilçenin turistik noktalarını gezdiği görüldü.

Fransız askerler, mevcut görevlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine dönmeden önce Türkiye'de üçüncü bir limanı daha ziyaret etmeyi planladıklarını ancak ziyaret edilecek limanın henüz kesinleşmediğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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