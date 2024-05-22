Nazilli Belediye Başkanı 49 Günde 15 Bin 600 Ziyaretçiyi Ağırladı

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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, mazbatasını aldığı 4 Nisan Perşembe gününden bu yana 49 günlük görev süresince 15 bin 600 ziyaretçiyi ağırladı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 49 günlük görev süresince toplam 15 bin 600 kişiyi makamında ağırladı. Mazbatasını aldığı 4 Nisan Perşembe günü belediye meydanında büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Tetik, ilçede faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, ziyarette bulunan hemşehrilerinin talep ve şikayetlerini bizzat dinliyor. Geçtiğimiz hafta ilk kez gerçekleştirilen halk gününde ise 4 saatte 97 kişinin derdini dinleyen Başkan Tetik; "49 gün önce devraldığımız görev süremizde hem sahada hem de belediyemizde halkımızla iç içe olduk. Müdürlüklerimizin saha çalışmalarında ekiplerimizin faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Mevcut çalışmalarımızın ivedilikle tamamlanması, yeni projelerimizin hızla hayata geçirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra hemşehrilerimizin makam ziyaretleri de yoğun bir şekilde devam ediyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah kentimizi en iyi noktaya taşımak için çalışmaya devamedeceğiz"dedi. - AYDIN