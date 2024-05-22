Nazilli Belediye Başkanı 49 Günde 15 Bin 600 Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli Belediye Başkanı 49 Günde 15 Bin 600 Ziyaretçiyi Ağırladı

Nazilli Belediye Başkanı 49 Günde 15 Bin 600 Ziyaretçiyi Ağırladı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, mazbatasını aldığı 4 Nisan Perşembe gününden bu yana 49 günlük görev süresince 15 bin 600 ziyaretçiyi ağırladı. Başkan Tetik, hemşehrilerinin talep ve şikayetlerini dinlemek için makamında bulunan herkesi kabul etti.

22.05.2024 14:52  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, mazbatasını aldığı 4 Nisan Perşembe gününden bu yana 49 günlük görev süresince 15 bin 600 ziyaretçiyi ağırladı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 49 günlük görev süresince toplam 15 bin 600 kişiyi makamında ağırladı. Mazbatasını aldığı 4 Nisan Perşembe günü belediye meydanında büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Tetik, ilçede faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, ziyarette bulunan hemşehrilerinin talep ve şikayetlerini bizzat dinliyor. Geçtiğimiz hafta ilk kez gerçekleştirilen halk gününde ise 4 saatte 97 kişinin derdini dinleyen Başkan Tetik; "49 gün önce devraldığımız görev süremizde hem sahada hem de belediyemizde halkımızla iç içe olduk. Müdürlüklerimizin saha çalışmalarında ekiplerimizin faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Mevcut çalışmalarımızın ivedilikle tamamlanması, yeni projelerimizin hızla hayata geçirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra hemşehrilerimizin makam ziyaretleri de yoğun bir şekilde devam ediyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah kentimizi en iyi noktaya taşımak için çalışmaya devamedeceğiz"dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ertuğrul Tetik, Nazilli, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Belediye Başkanı 49 Günde 15 Bin 600 Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
14:02 Kelly Rowland, Cannes Film Festivali’nde güvenlik görevlisini azarladı Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:31 Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs’a dava açtı Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 16:33:26. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli Belediye Başkanı 49 Günde 15 Bin 600 Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement