Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Yerel

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Millet Bahçesi\'nde incelemelerde bulundu

Nazilli'de aşırı yağışlar sonucu Millet Bahçesi'nde ağaçlar devrildi. Belediye Başkanı Tetik, incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

11.07.2024 15:57  Güncelleme: 16:00
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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, aşırı yağışlar nedeniyle ağaçların devrildiği Millet Bahçesi bölgesinde incelemelerde bulundu.

Nazilli'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ilçenin birçok noktasında hasara neden oldu. Yolların kapandığı ve bazı evleri su bastığı haberini alan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik personelleri ile birlikte sahaya inerek incelemelerde bulundu. Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gece boyu su basan sokaklarda çalışma yaparak devrilen ağaçları kaldırdığını ifade eden Başkan Tetik, tıkanan rögar kapaklarının ise ivedilikle temizlendiğini kaydetti.

Sabah erken saatlerde ise Millet Bahçesi'ne giden Tetik; "Dün Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde gece boyu incelemelerimizi gerçekleştirdik. Basın mensuplarımız da durumu tüm açıklığıyla aktardık. Bugün ise Millet Bahçesi bölgesinde çam ağaçlarının devrildiği bilgisini aldık. Ekiplerimiz bölgede gerekli çalışmaları yapıyor. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Tüm hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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