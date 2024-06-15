Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'ten Kurban Bayramı mesajı

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Kurban Bayramı dolayısıyla birlik ve beraberlik mesajı veren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Bayramlar, birlik ve dirliğimize hizmet eden özel günlerdir" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Kurban Bayramı nedeni ile bir mesaj yayınlayarak, vatandaşların bayramını kutladı. Mesajında birlik beraberlik mesajı veren Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Bayramlar, birlik ve dirliğimize hizmet eden özel günlerdir. Millet olarak bayramların getirdiği kardeşlik, barış ve huzur ortamının değerini kavrayarak iyiye ve güzele yönelmeli. Hayatımıza hoşgörüyü egemen kılarak, her türlü dargınlık ve kırgınlıkları bir tarafa bırakıp kucaklaşa bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Tetik mesajının devamında, "Kurban Bayramı, özellikle yardımlaşma ve paylaşmayı ifade etmektedir. Milletçe karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerden birisidir Kurban Bayramı. İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bu duygular içinde mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu güzel bayramın başta Nazillili vatandaşlarımız olmak üzere İslam alemine ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için Kurban Bayramı süresince görev yapacak olan belediye personelimizin, tüm kamu görevlileri ve emniyet güçlerinin, sivil toplum kuruluşları ile basın mensuplarının da bayramlarını kutlayarak görevlerinde başarılardilerim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN