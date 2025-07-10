Nazilli Belediyesi\'nde Kişisel Gelişim ve İletişim Semineri Düzenlendi

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hizmet içi eğitim programı kapsamında belediye personellerine yönelik Kişisel Gelişim ve Kurum İçi İletişim Semineri düzenlendi.

TBB Eğitmeni Taşkın Tahmaz tarafından verilen eğitimde; etkili iletişim stratejileri, problem çözme yetkinlikleri, ekip çalışması ruhu ve personellerin kişisel motivasyonlarını artıracak çeşitli konular hakkında detaylı bilgi verildi. Katılımcıların aktif rol aldığı interaktif eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarla desteklendi.

Bu tür eğitimlerin hem bireysel gelişime katkı sağladığını hem de kurum içi iletişimi güçlendirdiğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Belediyemizin ve personelimizin kurumsal gelişimine büyük önem veriyoruz. Çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilen bir kadroya sahip olmak temel hedeflerimizden biri. Bu değerli eğitimi bizlere sunan Türkiye Belediyeler Birliği'ne ve eğitmenimiz Taşkın Tahmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" sözlerinikaydetti. - AYDIN