Nazilli Belediyesi'nden 'Halk Masası' ile Çözüme Hızlı Adım - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi'nden 'Halk Masası' ile Çözüme Hızlı Adım

Nazilli Belediyesi, vatandaşların sorunlarını daha hızlı çözmek için bina girişinde 'halk masası' kurdu. Bu yeni uygulama ile vatandaşlar, taleplerini iletip en geç 3 gün içinde geri dönüş alacak.

18.11.2024 19:22
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Nazilli Belediyesi 'Halk Masası' ile hızlı çözüm olacak

AYDIN - Nazilli Belediyesi'nden hizmet alan vatandaşların sorunlarının daha hızlı çözümlenebilmesi için bina girişine 'halk masası' kuruldu. Vatandaşın talebinin alınarak kısa sürede çözüme kavuşturulmasını amaçlayan hizmetin tanıtımını Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik yaptı.

Nazilli Belediyesi hizmet binasının girişinde yer alan süs havuzunun yerine 'Halk Masası' kurdu. Belediye hizmetlerinde halkla daha etkili bir iletişim sağlamak amacıyla oluşturulan birim, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri alarak ilgili birimlere iletecek. Kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacak talep ve şikayetler için vatandaşlara en geç 3 gün içinde geri dönüş yapılacak.

"Vatandaşın derdini hızlıca çözmek istiyoruz"

Yeni kurulan birimin tanıtımını yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik: "Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız geldiği zaman sorunlarını çözecek olan halk masasını hizmete alıyoruz. Vatandaşımız geldiği zaman yukarılara çıkıp yorulmadan işini kolayca halletmek istiyoruz. Kapıdan girince Halk Masası'nın önüne gelecek. Bu birimdeki çalışanlarımız, halkımızın dertlerini dinleyecek, hemen kayda alınacak ve bu kayda geçen sorular derhal ilgili birimlere gidecek. Bizim şu andaki planımız en geç 3 gün içinde geri cevap vermek. Bu daha kısa da sürebilir. Dolayısıyla vatandaşımız geldiğinde nereye gideceğini bilemiyor, derdini anlatamıyor, sıra bekliyor gibi sorunlarını çözmüş olacağız. Yukarıdan bir belge alınması gerekiyorsa, görevli arkadaşımızla birlikte içeriye girip işi çözülecek. Amacımız halkımız geldiği zaman sorunları dinlensin, 'muhatap bulamadım' demesin, karşısında çalışanlarımızı görüp derdini anlattığı zaman da çözülmesini sağlamak. Gördüğünüz gibi herkes pırıl pırıl, bu işi çok iyi yapacağımızı düşünüyoruz" dedi.

4 kişilik personelle hizmete başlayan Halk Masası, ilk taleplerini almaya başlarken bu hizmetle belediyede işi olan vatandaşlar tek noktadan işlemlerini kolayca halletme imkanı bulmuş olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi'nden 'Halk Masası' ile Çözüme Hızlı Adım - Son Dakika

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