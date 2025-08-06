Nazilli Belediyesi\'nden Kapsamlı Temizlik Çalışması

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Pirlibey Mahallesi'nde kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal noktalarda da saha çalışmalarına hız veren Nazilli Belediyesi, Pirlibey'de baştan sona ot biçme, budama ve temizlik çalışması yaptı. Hazırlanan program çerçevesinde 82 mahallenin tamamında söz konusu faaliyetlerin yürütüleceğini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, ilçe genelinde kullanılan kamelya, bank, metal çöp kutusu gibi materyalleri kendi şantiyesinde üreten ve peyzaj çalışmalarında kullanılan bitkileri fidanlığında yetiştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerine de ayrıca teşekkür etti.

Park ve yeşil alanlarda yürütülen iyileştirme çalışmalarının da ilçe genelinde devam edeceğini belirten Başkan Tetik, "Nazillimizin yüz ölçümü ve müdürlüklerimizdeki saha personeli sayısı göz önüne alındığında, az sayıda ekiple geniş bir alana hizmet vermek için mücadele ediyoruz. Belediye hizmetlerinin aksamaması için personellerimiz yoğun bir mesai harcıyor. Bu süreçte halkımıza düşen görev sokaklarımıza çöp atmamak olacaktır" dedi. - AYDIN