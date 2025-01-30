Nazilli Belediyesi'nden Ocak Ayı Faaliyetleri Videosu - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi'nden Ocak Ayı Faaliyetleri Videosu

Nazilli Belediyesi\'nden Ocak Ayı Faaliyetleri Videosu

Nazilli Belediyesi, Ocak ayında gerçekleştirdiği çalışmaların özetini paylaştığı video ile halka hizmetlerini duyurdu. Yol yapım ve çevre temizlik projeleri, kültür-sanat etkinlikleri ile sosyal belediyecilik hizmetleri dikkat çekti.

30.01.2025 10:27  Güncelleme: 10:30
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Nazilli Belediyesi, 2025 yılının ilk ayında gerçekleştirdiği çalışmaların özetini içeren "60 Saniyede Ocak Ayı" videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yol yapımından çevre temizliğine, kültür-sanat etkinliklerinden sosyal belediyecilik hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren belediye ekipleri, kısa sürede gerçekleştirdikleri projelerle vatandaşların beğenisini kazandı.

30 gün içinde; Şirinevler, Yıldıztepe, Zafer, Karaçay, Yeni, Kurtuluş, Cumhuriyet, Yeni Sanayi, Arslanlı, Mescitli, Yeşilyurt, Yalınkuyu, Sailer, Kızıldere, Güzelköy, Sümer, Bayındır, Aydoğdu, Prof. Muammer Aksoy, İstiklal, Dallıca, Bozyurt, Turan, İsabeyli ve daha birçok mahallede hizmet sunan belediye ekipleri, Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in öncülüğünde başlatılan yol yapım ve temizlik seferberliği kapsamında projeleri bir bir hayata geçirdi.

Nazilli halkına daha yaşanabilir bir çevre sunmak amacıyla çalışan ekipler, yolların bakım ve onarımını gerçekleştirirken, temizlik çalışmalarına da aralıksız devam etti.

Belediyenin Ocak ayı boyunca yaptığı çalışmalar, yayınlanan video ile vatandaşlara sunulurken, yoğun mesai harcayan ekiplerin hizmetleri sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi'nden Ocak Ayı Faaliyetleri Videosu - Son Dakika

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