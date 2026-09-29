Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle\'deki demir köprüde motosiklet geçişini kısıtladı

Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle Çayı üzerinde yenileme ve güçlendirme çalışmalarını tamamladığı demir köprüde vatandaşların güvenliği ve çevre sakinlerinin huzuru için yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. Köprüye motosiklet geçişini kısıtlayan, engelli araçları ve bebek arabalarının geçişine ise engel olmayan bariyerler yerleştirildi.

Nazilli Belediyesi tarafından Yeşil Mahalle Çayı üzerindeki demir köprüde gerçekleştirilen yenileme ve güçlendirme çalışmalarının ardından, köprünün daha güvenli kullanılması amacıyla ilave önlemler alındı. Çevrede yaşayan vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren belediye ekipleri, özellikle motosiklet sürücülerinin köprüyü yüksek hızla kullanmasının önüne geçmek için çalışma başlattı.

Bölgede ikamet eden vatandaşlar, motosiklet sürücülerinin köprü üzerinden sık sık ve yüksek hızla geçmesinin yaya güvenliği açısından risk oluşturduğunu, aynı zamanda demir köprü üzerinde oluşan yoğun ses nedeniyle özellikle akşam ve gece saatlerinde gürültü yaşandığını ifade etti. Gelen talepler üzerine harekete geçen Nazilli Belediyesi, köprünün giriş ve çıkış noktalarına motosiklet geçişini kısıtlayacak şekilde engeller yerleştirdi.

Düzenleme yapılırken köprüyü kullanan yayaların yanı sıra engelli bireylerin ve çocuklu ailelerin ihtiyaçları da dikkate alındı. Bariyerlerin konumu ve geçiş aralıkları; manuel tekerlekli sandalye ve akülü engelli araçlarının geçişine uygun olacak şekilde planlandı. Bebek arabalarının da rahatlıkla geçebileceği düzenlemeyle, motosiklet trafiğinin sınırlandırılması sağlanırken köprünün yaya ve özel bireyler tarafından erişilebilirliği korundu.