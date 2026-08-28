Nazilli\'de İncir Üreticileri Zor Durumda

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Türkiye'nin önemli incir üretim merkezlerinden Aydın'ın Nazilli ilçesindeki üreticiler, yükselen maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle üretim yapmanın her geçen gün daha da zorlaştığını dile getirdi. Kaliteli incir yetiştirdiklerini ancak ürünün hak ettiği değeri bulmadığını söyleyen üreticiler, artan işçilik, mazot, gübre ve bakım giderlerinin gelirlerini erittiğini ifade etti.

Nazilli ilçesindeki Eycelli mahallesinde incir hasadı sürüyor. Üreticiler bu yıl artan maliyetler nedeniyle zorlu bir dönemi yaşadıklarını söyledi. Üreticilerden Önder Erdoğan, mahallede yetişen incirlerin kalite açısından Türkiye'nin en iyi ürünleri arasında yer aldığını ancak bunun ekonomik karşılığını alamadıklarını söyledi.

Üretim maliyetlerinin her geçen yıl arttığını belirten Erdoğan, "Bir günlük öküzle sürüm yaklaşık 8 bin lira, çapası 2 bin lira. Günlük maliyet 10 bin lirayı buluyor. Gübre, budama derken hiçbir şey elimizde kalmıyor. Üç-beş yıldır boğaz tokluğuna yaşıyoruz. Taş üstüne taş koyamaz olduk" diye konuştu.

"İNCİR DÜKKANA GİDENE KADAR SÜREKLİ PARA HARCIYORUZ"

İncirin bahçe aşamasından satışa kadar sürekli masraf çıkardığını belirten Erdoğan, "Şubat ayında sürmeye başlıyoruz. Arazilerimiz yamaç olduğu için traktör çalışmıyor, hayvanla işlemek zorunda kalıyoruz. Toprağın havalandırılması, budaması, gübrelemesi, hasadı, evde işlenmesi derken masraf hiç bitmiyor. İncir dükkana gidene kadar sürekli para harcıyoruz" dedi.

"ALDIĞIMIZ BORÇLARI BİLE ÖDEYEMEZ HALE GELDİK"

Ürün fiyatlarının geçen yılın seviyesinde kaldığını ifade eden Erdoğan, birinci kalite incirin yaklaşık 400-450 lira, diğer ürünlerin ise yaklaşık 150 lira seviyesinde işlem gördüğünü belirtti. Artan hayat pahalılığına da dikkat çeken Erdoğan, üreticinin alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü dile getirerek, "Eskiden bir ton incir sattığımızda 8-10 kelle altını alabiliyorduk. Şimdi bir ton incir satıp ancak bir tane altın alabiliyoruz. Aldığımız borçları bile ödeyemez hale geldik" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU DÜZGÜN CEBİMİZE GİREN BİR ŞEY OLMUYOR"

Üreticilerinden Umut Kahyoğlu ise bu yıl ürün kalitesinin geçen yıla göre daha iyi olduğunu ancak maliyetlerin üreticiyi ezdiğini söyledi. Kahyoğlu, işçilik ücretlerinin ciddi şekilde arttığını belirterek, "Bir yevmiye 2 bin lirayı geçti, bazı işler 3 bin liraya kadar çıkıyor. Toplaması, sürmesi, çapası, aralaması derken sürekli cepten para çıkıyor. Doğru düzgün cebimize giren bir şey olmuyor" diye konuştu.

"DEVLETİMİZDEN BU KONUYA EL ATMASINI İSTİYORUZ"

Eycelli Mahallesi üreticilerinden Güngör Kılıç ise piyasadaki durgunluk nedeniyle ürünlerini satamadıklarını söyledi. Kılıç, tüccarların alım yapmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl gönderdiğim incire 140 lira fiyat yazdılar. Çift sürmenin günlük maliyeti 10 bin lira. İşçi yevmiyesi 2 bin 500-3 bin lira. Böyle bir maliyetle üretim yapmak mümkün değil. Bu mallar geçen seneden kaldı. Geçen yıl 500-550 liraya sattığımız kalite incire bugün 300 lira teklif ediyorlar. Avrupa'ya ihracat yavaşlayınca ürün elimizde kaldı. Bir işçi günde en fazla 100 kilo incir topluyor. İşçilik, sürüm, bakım derken hesabın içinden çıkamıyoruz. Biz Aydın milletvekillerinden, Ege Bölgesi milletvekillerinden ve devletimizden bu konuya el atmasını istiyoruz."