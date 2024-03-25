Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tiyatro Şenlikleri Başladı - Son Dakika
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Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tiyatro Şenlikleri Başladı

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tiyatro Şenlikleri Başladı

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tiyatro Şenlikleri Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde törenle başladı. İlk olarak Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinin rol aldığı 'Makif Tivi' adlı tiyatro oyunu sahneye kondu.

25.03.2024 15:44  Güncelleme: 15:49
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Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tiyatro Şenlikleri Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde törenle başladı. İlk olarak Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinin rol aldığı "Makif Tivi" adlı tiyatro oyunu sahneye kondu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Tiyatro Şenlikleri açılış töreni Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Programa İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, kurum amirleri, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Protokol üyelerinin birlikte kurdele kesmesiyle başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından Müdür Şimşek günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Cumhuriyet'in 100. Yılında 23 projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren İsmail Şimşek tiyatronun bir eğitim aracı olduğunu belirterek, "Bu projelerden biri de tiyatro festivali. Geçen yıl okullarımızın hazırladığı festivalde 5 bin seyirciye ulaştık. Bu sene hedefimiz daha fazlasını yapmak. Nazilli eğitimde marka bir şehir. Tiyatro toplumsal kültürün gelişmesini hızlandırmaktadır. İnsanı ve yaşamı görsel olarak anlatan tiyatro verdiği mesajlarla eğitim aracı olarak kullanılmaktadır. Gençlere öğrencilere tiyatroyu sevdirecek faaliyetlerde bulunuyoruz. Öğrencilerin sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Atatürk'ün de dediği gibi, "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" bu söz tiyatronun ve sanatın hayatımızdaki yerini ve gerekliliğin güzel bir şekilde ifade etmektedir" dedi.

Şimşek'in konuşmasının ardından Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Makif Tivi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun izleyenlerden büyük alkış aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tiyatro Şenlikleri Başladı - Son Dakika

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