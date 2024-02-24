Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, öğrencilere \'Gıda Okuryazarlığı ve Etiket Okuma\' eğitimi verdi

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Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede bulunan ortaöğretim kurumlarında düzenlediği etkinlikle öğrencilere 'Gıda Okuryazarlığı ve Etiket Okuma' eğitimi verdi. Kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilere sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği konularında önemli bilgiler kazandırdı.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçe genelindeki ortaöğretim kurumlarındaki verdiği 'Gıda Okuryazarlığı ve Etiket Okuma' eğitimleri ile gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmeleri hedefleniyor. Ekipler, öğrencilere gıda ambalajları üzerindeki etiketleri nasıl okumaları gerektiği, içerik bilgileri, son kullanma tarihleri ve üretici bilgileri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Ayrıca, sağlıklı beslenmenin genel prensipleri ve yerel tarım ürünlerinin önemi vurgulandı. Öğrenciler, etkinlik sonrasında edindikleri bilgilerle günlük yaşamlarında daha bilinçli gıda seçimleri yapabileceklerini ifade ederek, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - AYDIN