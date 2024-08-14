Nazilli Kaymakamı Hastane Ziyareti - Son Dakika
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Nazilli Kaymakamı Hastane Ziyareti

Nazilli Kaymakamı Hastane Ziyareti

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastane yönetimi ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Hastane hakkında detaylı bilgi aldı ve hizmetlerin artırılması için çalışmalar üzerinde duruldu.

14.08.2024 12:05
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Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastane yönetimi ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, hastanenin genel durumu ve hizmetleri hakkında Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya'dan detaylı bilgi aldı. Ziyaret sırasında, hastanenin hizmet kapsamının daha da artırılması için yapılması gereken çalışmalar üzerinde duruldu. Kaymakam Kan, sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kalıcılığının kaliteli sağlık hizmetinin önemine vurgu yaptı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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