Başkan Tetik: "Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer"
Başkan Tetik: "Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer"

Başkan Tetik: "Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer"
20.04.2026 16:04  Güncelleme: 16:05
Nazilli Belediyesi'nin ‘Mobil Masal Bahçesi’ projesi, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin düzenlediği yarışmada 70 proje arasından birinci seçildi. Başkan Tetik, projenin çocukların mutluluğu için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Nazilli Belediyesi'nin Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 70 proje arasında birinci seçilen 'Mobil Masal Bahçesi' projesi Başkan Tetik tarafından basın mensuplarına tanıtıldı. Başkan Tetik: "Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer" dedi.

Nazilli Belediyesi, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarına dikkat çeken bir projeyi daha ekledi. "Mobil Masal Bahçesi" projesi, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin Antalya'da gerçekleştirdiği yarışmada 70 proje arasından birincilik elde etti. Çocuklara yönelik kurgusu, çevreci ve yenilikçi yapısıyla öne çıkan proje, jüri üyelerinden tam not aldı.

Mobil Masal Bahçesi'nin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr.Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında projenin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Atıl bir otobüsün belediye ekipleri tarafından tamamen yenilenerek çocuklar için gezici bir etkinlik alanına dönüştürüldüğünü belirten Tetik, projede emeği olan çalışanlara teşekkür etti. Başkan Tetik: "Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önemli. Bu proje ile hem eğlenecekler hem de öğrenecekler. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve sosyal etkinliklere erişimi sınırlı olan çocuklarımız için büyük bir fırsat oluşturuyor" dedi.

Mobil masal ve sanat projesi

Köy köy dolaşarak çocukları hem eğlendiren hem de bilgilendiren Mobil Masal Bahçesi'nin daha da geliştirilerek çocukları tiyatro, masal anlatımı ve sinema ile buluşturacağını ifade etti. Daha önce sinema deneyimi yaşamamış çocuklar için otobüs içerisinde film gösterimleri yapılacağını ifade eden Başkan Tetik, otobüsün çevreci yönüne de dikkat çekti. Otobüsün üzerine kurulan güneş panelleri sayesinde araç kendi enerjisini kendisinin ürettiğini belirtti. "Bu sayede ısıtma, soğutma ve elektrik ihtiyacı dışa bağımlı olmadan karşılanıyor" diyen Başkan Tetik: "Akdeniz Belediyeler Birliği dışında, üniversitelerden akademisyenlerin yer aldığı bağımsız jüri tarafından değerlendirilen projemiz, sosyal belediyecilik alanında örnek gösterildi" dedi. Kazanılan ödülün kendileri için gurur verici olduğunu belirten Tetik, çocuklara yönelik projelerin artarak devam edeceğini de vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Aydın, Çevre, Yerel, Son Dakika

