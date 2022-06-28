Nehrin taşmasıyla yıkılan evlerini yaşlı gözlerle işte böyle izlediler - Son Dakika
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Nehrin taşmasıyla yıkılan evlerini yaşlı gözlerle işte böyle izlediler

28.06.2022 15:59
Nehrin taşmasıyla yıkılan evlerini yaşlı gözlerle işte böyle izlediler

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan bir köyde sağanağın nehri taşırması neticesinde 4 katlı bir bina yıkılırken bitişiğindeki bina ise zeminin kaymasıyla yan yattı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan bir köyde sağanağın nehri taşırması neticesinde 4 katlı bir bina yıkılırken bitişiğindeki bina ise zeminin kaymasıyla yan yattı. Yıkılan binada yaşayan vatandaşlar yaşlı gözlerle yaşadıkları dehşeti anlattı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Tır Köyü'nde 4 katlı bir apartman yıkıldı. Edinilen bilgiye göre, etkisini sürdüren ve nehrin taşmasına sebep olan sağanaktan dolayı ev yıkıldı. 4 katlı apartmanın 2 katı nehrin içine göçtü. Apartman sakinleri yıkılma öncesinde evi tahliye etti. Üzerlerindeki kıyafetleri bile değiştirmeden kedilerini sokağa atan vatandaşlar, çaresiz bakışlarla evin yıkılışını seyretmek zorunda kaldı. Apartmanı ormanda çalışıp biriktirdiği parayla yaptırdığını söyleyen Muhammet Onat ve eşi Sevgi Onat, o anları anlattı. Evlerini kaybeden çift, kalacak bir yer bulmak için arayışa geçti. Öte yandan yıkılan apartmanın bitişiğinde bulunan bina, taşkın neticesinde zeminin kaymasından dolayı yan yattı. Binanın yıkılma riski olduğu öğrenilirken zarar gören evlerin yakınlarına vatandaşlar hiçbir şekilde yaklaştırılmıyor.

"Ormanda çalıştığım parayla bu binayı yaptım"

Yıkılan evin sahibi Muhammet Onat, "Ormanda çalıştığım parayla, çoluğumun, çocuğumun rızkını keserek bu binayı yaptım. Yıkılmadan önce ben bazı şeyleri almak için girdim ama maalesef hiçbir şey alamadım. Ekipler gelip ismimizi aldılar. Elbise bile almadık, üzerimizdeki kıyafetlerle çıktık evden. Nerede kalacağımızı biz de bilmiyoruz. Dün akşam amcamın oğlunun evinde kalmıştık. Ev, 4 katlıydı. Şu an 2 kat gömülü vaziyette" diye konuştu. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nehrin taşmasıyla yıkılan evlerini yaşlı gözlerle işte böyle izlediler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nehrin taşmasıyla yıkılan evlerini yaşlı gözlerle işte böyle izlediler - Son Dakika
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