Nemrut Krater Gölü'nde Mevsimler Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nemrut Krater Gölü'nde Mevsimler Buluştu

Nemrut Krater Gölü\'nde Mevsimler Buluştu
29.05.2026 08:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nemrut Krater Gölü'nde kış ve yaz manzaraları bir arada, yeni sezona yoğun ilgiyle başlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük ikinci krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Krater Gölü, havadan görüntülendi. Dört mevsim ayrı güzellikler sunan doğa harikası Nemrut'un yaz ve kış manzaralarının bir arada görüldüğü kareler, izleyenlere görsel şölen sundu.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Kalderası'nda, kış aylarında metrelerce yüksekliğe ulaşan kar nedeniyle kapanan yolun açılmasıyla birlikte yeni sezon başladı. Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açılan yolda, yer yer 10 metreyi bulan kar tünelleri oluştu.

Devasa kar duvarlarının arasından geçerek Nemrut Krater Gölü'ne ulaşan vatandaşlar, eşsiz manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Bir yanda karla kaplı alanlar, diğer yanda baharın yeşil tonlarıyla bütünleşen kaldera, ziyaretçilere aynı anda iki mevsimi yaşama fırsatı sundu.

Görüntülerde, Nemrut Kalderası'nın büyüleyici doğası ve kar tünelleri arasında ilerleyen araçların oluşturduğu kontrast dikkat çekti. Bölgeye gelen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekerek bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirdi.

Doğal güzelliğiyle yılın her döneminde ilgi odağı olan Nemrut Krater Gölü, yolun açılmasıyla birlikte şimdiden yoğun ziyaretçi ağırlamaya başladı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güzellik, Tatvan, Nemrut, Bitlis, Kültür, Turizm, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nemrut Krater Gölü'nde Mevsimler Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü, yunuslar şov yaptı İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü, yunuslar şov yaptı
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Eski CIA yetkilisi, 40 milyon dolarlık altın külçeleri çalmakla suçlandı Eski CIA yetkilisi, 40 milyon dolarlık altın külçeleri çalmakla suçlandı
Google çalışanına “gizli bahis” operasyonu Gözaltına alındı Google çalışanına “gizli bahis” operasyonu! Gözaltına alındı
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik

07:39
Tüm ilçe seferber olmuştu 3 yaşındaki Aybüke’den sevindiren haber
Tüm ilçe seferber olmuştu! 3 yaşındaki Aybüke'den sevindiren haber
07:14
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı
06:20
Rus İHA’sı, NATO üyesi Romanya’yı vurdu
Rus İHA'sı, NATO üyesi Romanya'yı vurdu
04:06
İran’ın “ABD İHA’sı düşürüldü“ iddiasına CENTCOM’dan yanıt
İran'ın "ABD İHA'sı düşürüldü" iddiasına CENTCOM'dan yanıt
00:18
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
22:05
Zeytinin tanesini 50 TL’ye sattı
Zeytinin tanesini 50 TL'ye sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 08:41:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Nemrut Krater Gölü'nde Mevsimler Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.