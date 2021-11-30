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Neşeli, 3 Aralık engelliler günü öncesi açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Neşeli, 3 Aralık engelliler günü öncesi açıklamalarda bulundu

30.11.2021 15:16
Neşeli, 3 Aralık engelliler günü öncesi açıklamalarda bulundu

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Yozgat'ta yayın yapan yerel ve ulusal gazete temsilcileri ile bir araya geldi.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Yozgat'ta yayın yapan yerel ve ulusal gazete temsilcileri ile bir araya geldi.

Neşeli, engelli vatandaşların ve ailelerinin sorunlarına dikkat çekilmesi, engelli bireyler için yapılması gerekenlerin gündeme getirilmesi ve çözüm yolları bulunması açısından önemli bir gün olarak değerlendirildiğini söyledi.

İl Müdürü Neşeli yaptığı açıklamada; "Yozgat nüfusunun yüzde 10,79'u engelli olarak temel aktivitelerde sürekli zorluk yaşamaktadır. 2021 Yılı içerisinde 3350 kişi engelli sağlık kurul raporu için başvuruda bulunmuştur. İl Müdürlüğü olarak toplumun dezavantajlı bireyleri için gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda, toplumun bütününü kucaklayan; engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak, ayrımcılığa maruz kalmayan, fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen kişiler olmalarına imkan tanımak için yoğun çaba sarf etmektedir. Bakıma ihtiyaç duyan engellilere 18 yaş üstü 3 kuruluşumuzla 594 kapasite 280 personel ile ruhsal, bedensel ve zihinsel engelliye bakım ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Bakanlığımız tarafından kurum bakımı hizmeti yanında 2007 yılından itibaren evde bakım hizmeti desteği verilmekte ve bu güne kadar ilimizde ailesi yanında bakılan 3646 engelliye evde bakım hizmetini sunarken, 2021 yılında 62 milyon ödeme yapılmıştır.2008 yılından bu güne kadar ise 500 milyon ödeme yaparak engellilere destek olmayı amaç edinmiştir. Ayrıca 2017 yılında engellilerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını sağlamak, kamu ve özel sektör alanlarında erişilebilirliğin hayata geçirilmesi ve yapılı çevrenin engelsiz hale getirilmesi amacıyla resmi ve özel kurumlara erişilebilirlik raporu düzenlenmiştir. Bizler bu çalışmalar ile Valiliğimiz Yerel Yönetimler ve sivil toplum örgütleri tarafından uygulamaya konulacak projeler ile 'Yozgat'ta engelleri kaldırmayı amaçlamaktayız. İl Müdürlüğümüz engelliye tanınan hakların kullanımını ayrıca takip ederek 2021 yılında 267 toplamda 5008 kişiye engelli kartı düzenlemiş ve ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmelik gereği engellilerin şehir içi toplu taşım araçlarından ücretsiz faydalanmalarına olanak sağlayarak sosyal hayatın içinde olmalarına imkan sağlamıştır. Bu kapsamda Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği İlimizde engelli kart sahiplerine şehir içi ulaşım sağlayan Sorgun ve Yozgat'ta şehir içi ulaşımındaki 75 toplu taşıma araçları için aylık 800 TL. 2015 yılı Nisan ayından beri ise 603 bin TL ödeme yaparak bu hizmeti sunanlara destek olmuştur. Ayrıca Bakanlığımızca 1235 kişiye 2022 Sayılı Kanun kapsında engelli aylığı, 1163 kişiye elektrik kullanım desteği verilmiştir." İfadelerini kullandı. - YOZGAT

Neşeli, 3 Aralık engelliler günü öncesi açıklamalarda bulundu
Neşeli, 3 Aralık engelliler günü öncesi açıklamalarda bulundu

Türk Lirası, Engelli, Yozgat, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Neşeli, 3 Aralık engelliler günü öncesi açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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