Nesli Tükenen Vaşak Erzincan'da Görüntülendi

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Böyle eğlence anlayışı mı olur? Zengin kadınların rezil partisi böyle görüntülendi

Erzincan'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak görüntülendi.

Erzincan - İliç karayolunda nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan yavru vaşak görüntülendi.

Araç sürücüsü gece saatlerinde yolda seyir halindeyken karayolu üzerinde bulunan yavru vaşağı fark etti. Sürücü bu anları bir süre cep telefonuyla görüntüledi. Vaşak daha sonra yoldan çıkarak arazide kendini kaybettirdi.