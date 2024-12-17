Erzincan'ın Refahiye ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.
Refahiye ilçesi kırsalında Baki Kaya isimli vatandaş tarafından kamerayla kayıt altına alınan vaşak, karda ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.
Son Dakika › Yerel › Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı - Son Dakika
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