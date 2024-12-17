Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı

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Erzincan'da nesli tükenme tehdidi altında olan vaşak, bir vatandaş tarafından kameralara kaydedildi. Vaşak, karda ormanlık alana doğru ilerleyerek kayboldu.

17.12.2024 05:45
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

VATANDAŞ KAYDETTİ

Refahiye ilçesi kırsalında Baki Kaya isimli vatandaş tarafından kamerayla kayıt altına alınan vaşak, karda ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Kırmızı listedeki vaşak Erzincan\'da kameralara yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ÖMER FARUK KALE:
    Yemek arıyor pis pis diyeceğine yemek ver. 15 0 Yanıtla
  • Ali Akbalık:
    Vaşağa insanın o kadar yaklaşması mümkün değil, bu nasıl olmuş anlamadım. 6 1 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Bu vaşak soğukta usumezler bunkar fare tavsan kuş ceylan memeli hayvanlar yer genellikle oyoe pisi pişiyor gelmez gerizekali insan sen onu normal kedimi saniyorsunda pisi pisi olarak cagiriyorsun 0 0 Yanıtla
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