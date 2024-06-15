Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı'nı kutladı

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı'nın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini dileyerek tüm hemşehrilerinin bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Milli birlik ve beraberliğimizin en yüksek seviyede tezahür ettiği, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bir Kurban Bayramı'nı daha hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadığımızı belirten Başkan Arı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Toplum hayatımızda oldukça farklı bir yeri olan bayramlar, milletimizin mutluluk, birlik ve beraberlik içerisinde bulunduğu ortak sevinç günleridir. Yardıma ihtiyaç duyan insanlarımızın hatırlandığı, büyüklerin ziyaret edilerek sevgilerinin kazanıldığı bu mutluluk günlerimizde yapacağımız her türlü hayır, var olan mutluluğumuza yeni mutluluklar getirecektir. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimin bayramını en içten duygularımla kutluyor, bayramın Nevşehir'imize, ülkemize ve İslam alemine barış, sağlık, huzur, mutluluklar getirmesini, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Belediye Başkanı Arı, mesajında ayrıca Nevşehir Belediyesi olarak vatandaşların bayramlarını en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, nöbetçi ekiplerin bayram tatili süresince vatandaşların hizmetinde olacağını kaydetti.

Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla trafiğe çıkan tüm sürücülerden, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini isteyen Arı, "Bu uzun bayram tatilinde, sürücülerimizin trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmelerini, aşırı hız, yakın takip gibi trafik kuralı ihlallerinden kaçınmalarını, uykusuz, yorgun araç kullanmamalarını, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğunun bilinci içerisinde sevdikleriyle kazasız, sağlıklı ve iyi bayramlar geçirmelerini diliyorum." dedi. - NEVŞEHİR