Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, mahallelerdeki çalışmaları inceledi

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerinin mahallelerdeki çalışma alanlarında incelemelerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı; Nevşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz Mahallesi 109. Sokak'ta gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmalarını inceledi. Mahalle içerisinde yol, yaya kaldırımı ve parklarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında birim yetkililerinden bilgi alan Arı, çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi.

Mahalle sakinleri ile de görüşerek talep ve önerilerini dinleyen Arı, vatandaşların samimi, sıcak ve içten karşılamalarına ve sohbetlerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR