Nevşehir Belediyesi\'nden Aşure Günü Etkinliği

Nevşehir Belediyesi tarafından Muharrem Ayı ve Aşure Günü dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Nevşehir Kalesi içerisinde düzenlenen 'Aşure Günü' etkinliğine Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yanı sıra Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ahmet Çöler, Hasan İler ve Veli Kırşehirli, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ersin Tunç ve beraberindeki Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi eğitmenlerince sunulan ilahi konseri ile başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, "Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Program; Nevşehir Belediyesi aşçılarınca 2 bin kişilik hazırlanan ve kazanlarda kaynatılan aşureler vatandaşlara ikram edilmesi ile son buldu. - NEVŞEHİR