Nevşehir'de ekmeğe zam - Son Dakika
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Nevşehir'de ekmeğe zam

23.02.2022 12:36
Nevşehir'de ekmeğe zam

Nevşehir'de 2 TL'den satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 50 kuruş artarak 2,5 liraya yükseldi.

Nevşehir'de 2 TL'den satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 50 kuruş artarak 2,5 liraya yükseldi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından fırınlara gönderilen fiyat tarifesinde 200 gram ekmek 2,5 TL, 200 gram pide 2,75 TL, 200 gram parmak çörek fiyatı ise 3 TL olarak belirlendi. 200 gram sade tekli Ramazan Pidesi 2,5 TL, çiftli Ramazan Pidesi 400 gram 5 TL, 80 gram olan küncüllü simit 3 TL, içli pide yaptırma ücreti 3 lira olurken, Halk Ekmek büfelerinde ise ekmek 1.70 TL'den satılmaya devam ediyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de ekmeğe zam

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Esnaf ve Sanatkarlar, Türk Lirası, Nevşehir, Ticaret, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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