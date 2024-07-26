Nevşehir'de Halı ve Kilim Dokuma Kursu Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Nevşehir'de Halı ve Kilim Dokuma Kursu Açıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Avanos Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen halı ve kilim dokuma kursuna katılan kursiyerler, yok olmaya yüz tutmuş halı ve kilim dokumacılığını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Kurs, Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde gerçekleştiriliyor ve Türk Halk Bilimi öğrencileri, müze rehberleri ve vatandaşlar da kursa katılıyor. Kurs kapsamında bölgenin geleneksel motiflerinden hareketle yeni ürünler üzerinde çalışmalar da yapılıyor. Kursun Eylül ayı sonuna kadar devam edeceği belirtiliyor.

26.07.2024 12:00
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Avanos Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından halı ve kilim dokuma kursu açıldı. Kursa katılan kursiyerler yok olmaya yüz tutmuş halı ve kilim dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak istiyorlar.

Kapadokya Yaşayan Miras Müzesinde açılan kursa hem Türk Halk Bilimi öğrencileri hem müze rehberleri hem de vatandaşlar katılıyor. Kurs da ayrıca bölgenin geleneksel motiflerinden hareketle, geleneğin güncellenerek yeni ürünler çıkartma noktasında değişik ürünler üzerinde çalışmalar da yapılıyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim görevlisi ve Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi Sorumlusu Dr. Kamile Serbest; "Müzemizde başta Türk Halk Bilimi öğrencileri olmak üzere farklı dönemlerde çeşitli eğitimler verilmekte. 9 Temmuz'da da dokuma kursumuzu başlattık. Kursumuz Avanos Halk Eğitim Merkezi ve Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi iş birliği ile düzenlenmekte. Kursumuza hem Türk Halk Bilimi öğrencileri hem müze rehberlerimiz ve vatandaşlarımız katılıyor. Kursumuzda bölgenin geleneksel motiflerinden hareketle, geleneğin güncellenerek yeni ürünler çıkartma noktasında değişik ürünler üzerinde çalışmalar da yapılıyor." şeklinde konuştu.

Avanos Halk Eğitim Merkezi halı ve kilim dokuma eğitmeni Fatma Turgut da yaptığı açıklamada, yaptıkları ürünlerde bölgenin renk ve desenlerine bağlı kaldıklarını söyleyerek; "Yaptığımız ürünler genellikle bölgenin ticaretine uygun minyatür ürünler yapıyoruz. Özellikle kilim çantalar, telefon çantaları, duvar süsleri, gözlük çantaları ve tepsi içleri gibi ürünlerimizi çeşitlendirip satışa sunacağız" dedi.

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kursa katılan Emine Karabekiroğlu da kursta yaptığı ürünleri kızının çeyizine koyacağını belirtti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü doktora öğrencisi Aybüke Karabacak da yaptığı açıklamada "Lisans bitirme tezi olarak halı kilim motifleri üzerine araştırmalar yapmıştım. Bu nedenle hem motiflerin hikayesini öğrenmek, hem de halı kilim dokumayı tecrübe etmek için kursa katıldım. Halı dokumayı öğrenip gelecek nesillere aktarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sınıf öğretmenliği yapan Yeliz Hamurişçi de kursa katılma amacının önce öğrenmek, sonra da öğretmek olduğunu söyledi.

Kursun Eylül ayı sonuna kadar devam edeceği de belirtildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir'de Halı ve Kilim Dokuma Kursu Açıldı - Son Dakika

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