Özel bireyler müzik dolu gecede doyasıya eğlendi - Son Dakika
Özel bireyler müzik dolu gecede doyasıya eğlendi

14.01.2026 18:27  Güncelleme: 18:35
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda özel bireyler, müzik eşliğinde halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik, toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından özel bireylere yönelik eğlence etkinliği düzenlendi.

Nevşehir'de özel bireyler, Nevşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda müzik eşliğinde oynayıp halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Güzel Sanatlar Merkezi öğreticilerinin birbirinden güzel şarkı ve türkülerle renk kattığı Ahmet Faik Çakıllı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde düzenlenen program toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Ahmet Faik Çakıllı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki öğrenciler ve ailelerinin de yer aldığı ve her bireyin eşit haklar ile fırsatlara sahip olduğu bir dünya için farkındalık oluşturmayı hedefleyen programda özel bireyler, müzik eşliğinde oynayıp gönüllerince halay çekerek keyifli anlar yaşadı.

Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi usta öğreticilerinin müzikleriyle farkındalık oluşturdukları programlar ilerleyen günlerde özel insanlar için farklı eğitim kurumlarında düzenlenmeye devam edecek. - NEVŞEHİR

