Özel bireyler müzik dolu gecede doyasıya eğlendi

Nevşehir Belediyesi tarafından özel bireylere yönelik eğlence etkinliği düzenlendi.

Nevşehir'de özel bireyler, Nevşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda müzik eşliğinde oynayıp halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Güzel Sanatlar Merkezi öğreticilerinin birbirinden güzel şarkı ve türkülerle renk kattığı Ahmet Faik Çakıllı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde düzenlenen program toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Ahmet Faik Çakıllı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki öğrenciler ve ailelerinin de yer aldığı ve her bireyin eşit haklar ile fırsatlara sahip olduğu bir dünya için farkındalık oluşturmayı hedefleyen programda özel bireyler, müzik eşliğinde oynayıp gönüllerince halay çekerek keyifli anlar yaşadı.

Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi usta öğreticilerinin müzikleriyle farkındalık oluşturdukları programlar ilerleyen günlerde özel insanlar için farklı eğitim kurumlarında düzenlenmeye devam edecek. - NEVŞEHİR