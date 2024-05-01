Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde görevli asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu - Son Dakika
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Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde görevli asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Pençe Kilit Harekat Bölgesi\'nde görevli asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde görevli Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Nevşehir'deki annesine şehadet haberi Vali Ali Fidan tarafından verildi. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Naaşı yarın toprağa verilecek.

01.05.2024 21:59  Güncelleme: 22:06
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Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde görevi esnasında yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın Nevşehir'deki annesine acı haber verildi.

Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde görevi esnasında yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın Nevşehir'de Güzel Yurt Mahallesi'ndeki annesine oğlunun şehadet haberi, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanı Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından verildi. Vali Fidan, şehidin annesine baş sağlığı dileyerek oğlunun şehadet haberini verdi.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Bekar olan Toktaş'ın babasının da önceden vefat ettiği öğrenildi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan yazılı yayınladığı mesajda, "Kahraman şehit Sait Toktaş'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Nevşehirli hemşerilerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın naaşı yarın öğle namazına müteakip Boğaz Köyü Merkez Camii'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Ali Fidan, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

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