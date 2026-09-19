Nevşehir Ürgüp Karakaya'da sel sularına kapılan araçtakiler cam kırılarak kurtarıldı - Son Dakika
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Nevşehir Ürgüp Karakaya'da sel sularına kapılan araçtakiler cam kırılarak kurtarıldı

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Nevşehir Ürgüp Karakaya\'da sel sularına kapılan araçtakiler cam kırılarak kurtarıldı
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Sel sularına kapılan araç köprü altına sıkıştı; çevredekilerin arka camı kırmasıyla araçtakiler kurtarılırken sürücü 'Ölümle burun buruna geldik' dedi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Sel sularının köprü altında sıkıştırdığı araçta bulunan vatandaşlar, çevredekilerin aracın arka camını kırmasıyla kurtarıldı. O anları anlatan sürücü; "Ölümle burun buruna geldik" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Yağış nedeniyle oluşan sel suları, yoldan geçen bir aracı sürükleyerek sıkıştırdı. Araçta bulunan vatandaşlar mahsur kalırken, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşların müdahalesiyle aracın arka camı kırıldı. Araçta bulunan vatandaşlar açılan camdan çıkarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi. Araçta bulunan Hüseyin İdiş, olay sırasında yaşadıklarını anlatarak; "Doktordan gelirken sele kapıldık. Araç köprüye doğru kaydı ve köprünün altına sıkıştık. Daha sonra bir arkadaş geldi, aracın arka camını kırdı ve çıktık. O anda aklımıza sadece iman ve Kur'an geldi. Allah'ım beterinden esirgesin" dedi. Sürücü Veysel US ise; "Arabamla karşıdan karşıya geçerken bir anda sele kapıldım. Yoldaki parkelerin altı oyulmuş. Ben de geçerken araba oraya düştü. Panikledim. Araç köprüye doğru sürüklendi. Bizi gören bir komşumuz aracın arka camını kırdı. Önce dayımı çıkarttık, daha sonra ben çıktım. Ben de yengemi çıkarttım. O anda çok korktum" diye konuştu.

Kaymakam Çoşkun bölgede incelemelerde bulundu

Öte yandan, Ürgüp Kaymakamı Ömer Çoşkun, selin meydana geldiği Karakaya köyüne giderek incelemelerde bulundu. Kaymakam Çoşkun; beraberinde Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı ve köylülerle birlikte selin etkili olduğu bölgelerde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA
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