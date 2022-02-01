NEVÜ'de karla mücadele ve tuzlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından, karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) karla mücadele ekipleri tarafından merkez yerleşke başta olmak üzere ilçe yerleşkelerde görev yapan akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun kar yağışından etkilenmemesi için hafta sonu başlatılan karla mücadele ve tuzlama çalışmaları, özverili bir şekilde aralıksız devam ediyor.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, yoğun kar yağışında greyder, kar püskürtme araçları ve kar kürekleriyle sabahın erken saatlerinden akşam geç vakitlere kadar fedakarca çalışmalarını devam ettiren üniversitenin karla mücadele ekibine teşekkür ederek, kendilerine kolaylıklar diledi. - NEVŞEHİR