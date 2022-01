NEVÜ'lü öğrencilere çorba ikramı - Son Dakika

Türk Kızılay Nevşehir Şubesi tarafından, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönem sonu sınavları sebebiyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilerine Mobil Aşevi aracıyla sıcak çorba, çay ve kahve ikramı yapıldı.

NEVÜ'nün Güz Dönem sonu sınavları bugün başladı. Bu nedenle NEVÜ Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi'nde gece geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilere destek olmak amacıyla Türk Kızılay Nevşehir Şubesi, sınav süresi boyunca her hafta sonu 20: 00 ile 22: 00 saatleri arasında Mobil Aşevi aracıyla 1000 kişilik çorba, çay ve kahve ikramında bulunacak. Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek yaptığı açıklamada, Çorba ikramına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiklerini ve gece saatlerinde ders çalışırken kendilerine böyle bir ikramda bulunulmasından dolayı Türk Kızılay Nevşehir Şubesi'ne ve Kızılay Gönüllülerine teşekkür ettiklerini ifade etti. Başkan Civelek; Nevşehir Kızılay Şubesi olarak öğrencilere olabildiğince destek olmaya çalıştıklarını belirterek; "Özellikle sınav haftalarında öğrenci kardeşlerimiz derslerine odaklanıyorlar, biz de onlar ders çalışırken destek olmak için hem de kış günlerinde sıcak ikramlarla onların yanlarında olabilmek için hizmet araçlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Mobil Aşevi aracımızda öğrenci kardeşlerimiz için her hafta sonu günlük bin kişilik çorba veya çay, kahve dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonlarımız yıl boyunca her hafta sonu devam edecek" dedi.

Üniversite öğrencilerinin Kızılay'a karşı oldukça duyarlı olduklarını ve NEVÜ'de bin 679 Kızılay gönüllüsü öğrencinin olduğunu, düzenledikleri organizasyonlarla öğrencilerle daha fazla bir araya gelmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Civelek, başta NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin olmak üzere ikramlarda emeği geçen herkese ve Kızılay Gönüllülerine teşekkür ederek, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi. - NEVŞEHİR