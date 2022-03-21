NEVÜ'ye 'En Çok Patent Başvurusu Yapan Kurum' Ödülü - Son Dakika

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından uygulanan "Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi-Türk KOBİ'lerinin İnovasyon Kapasitelerinin Geliştirilmesi" projesinin Orta Anadolu Bölgesi uygulamasının açılış töreni Kırıkkale Üniversitesi ev sahipliğinde, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Ahiler Kalkınma Ajansı ortaklığı ile gerçekleştirildi.

Törende projenin uygulanacağı iller olan Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Nevşehir illerinde en fazla sınai mülkiyet başvurusu yapan firma/kişilere plaket takdim edildi. Nevşehir ilinin en fazla patent başvurusu yapan kurumu olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından plaket ile ödüllendirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, "Üniversiteler sahip oldukları nitelikli araştırmacı alt yapısı sayesinde bulundukları bölgenin bilgi üretim kaynaklarıdır. Üretilen bilginin, yararlı olabilmesi için sistematik bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Üniversite kaynaklı teknolojilerin toplum yararına ekonomik değere dönüşümleri, ancak planlı bir fikri ve sınai mülkiyet yönetimi ile mümkün olmaktadır. Üniversitemiz bu konuda önemli çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.

2021 yılında üniversitemize ait teknolojiler Patent ve Teknoloji Portföy kitapçığı halinde basılmış ve ilgili kişilere iletilmiştir. Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi 2018 yılı itibarıyla Kapadokya Teknopark çatısı altında hizmet vermeye başlamıştır. 2022 yılında aldığımız karar ile Teknoloji Transfer Ofisini üniversitemiz tüzel kişiliği altında yeniden yapılandırmaktayız. Bu sayede araştırmacılarımıza daha verimli ve etkili bir hizmet sunmak istiyoruz.

Üniversitemiz fikri ve sınai mülkiyet haklarına büyük önem vermekte ve araştırmacılarını yeni patentler üretmeleri konusunda teşvik etmektedir. Bu kapsamda 2022 yılında yenilediğimiz Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergemiz ile yapılan buluşlar kapsamında elde edilen gelirin %70'ini araştırmacılarımıza ödeme kararı aldık.

Üniversitemizin yıllar içerisinde oluşturduğu alt yapıyı yenileyerek üniversite kaynaklı buluş sayısını her geçen gün artırmak hedefindeyiz. Bugün düzenlenen bu ödül töreni ile kurumumuza takdim edilen plaket için Türk Patent ve Marka Kurumuna teşekkür ederim, bu ödül Üniversitemizin fikri ve sınai mülkiyet haklarına verdiği önemin bir nişanı olarak kabul edilebilir. Bu vesile ile tüm araştırmacılarımızı Teknoloji Transfer Ofisimize buluş bildirimi yapmaya davet ediyorum." diye kaydetti.

Ödül töreninin ardından, 2022 yılında, Hezarfen Orta Anadolu adı ile TR 71 bölgesini kapsayan Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerinde uygulanacak olan projenin eğitim bölümüne geçildi.

Proje kapsamında Nevşehir'de toplam 7 firmaya nitelikli danışmanlık ve rapor desteği verilmesi planlanmakta. Nevşehir ilinde yürütülecek faaliyetlere Kapadokya Teknopark uzmanları destek verecek. - NEVŞEHİR