Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, Gaziantep\'e atandı

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2023 yılının Ocak ayından itibaren Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevini yürüten Umut Zeybek, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı.

Görevi Hilal Ünal'a devreden Umut Zeybek'e bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Niğde Valisi Cahit Çelik teşekkür ederek başarı belgesi verdi. Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atanan Umut Zeybek'i makamına kabul eden Vali Çelik, Zeybek'e Niğde'de gösterdiği başarılı çalışmalar ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başarı belgesi verdi. Niğde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevini Hilal Ünal'a devreden Umut Zeybek yaptığı açıklamada; "Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın takdirleriyle Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanmış bulunmaktayım. Bu görevi bana layık gören bakanımıza şükranlarımızı arz ederim. Başta Valimiz Cahit Çelik, vekillerim, Niğde Belediye Başkanımız olmak üzere Niğde ili kurum amirlerimize, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine ve birlikte çalışmaktan onur duyduğum kıymetli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Rabbim bu görevde bizleri mahcup etmesin gayret ve azimle çalışmaya devam" ifadelerini kullandı. - NİĞDE