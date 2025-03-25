Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir\'den Kadir Gecesi Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir, bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesini dileyerek, Kadir Gecesi'nin manevi iklimine uygun şekilde dualarla ve ibadetlerle geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Özdemir, mesajında Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu kutlu gecenin önemine değinerek, "Cenab-ı Hakk, Kadir Suresi'nde 'Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır' (Kadir Suresi 1-3) buyuruyor. İşte bu mübarek gece, Rabbimizin rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların kabul edildiği, günahların bağışlandığı, manevi arınmanın zirveye ulaştığı bir gecedir" dedi.

Özdemir; "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Kadir Gecesi'ni en güzel şekilde değerlendirmek için 'Allah'ım! Şüphesiz Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet!' diye dua edilmesini tavsiye ettiği bu mübarek geceyi ibadet, dua ve tefekkürle geçirmeyi nasip etsin. Bu gece, Rabbimizin lütfuna mazhar olabilmek için ellerimizi semaya açıp, dualarımızı samimiyetle arz edeceğimiz müstesna bir gecedir. Tüm hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek gecenin insanlığa hayırlar getirmesini, dualarımızın kabul olmasını ve tüm dünyada barış ve huzurun hakim olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE