Niğde Belediyesi'nden Ödüllü Proje Yarışması

12.08.2025 11:11  Güncelleme: 11:13
Niğde Belediyesi, 'Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat' sloganıyla ödüllü bir proje yarışması başlattı. Yarışma, çeşitli yaş gruplarından vatandaşların uygulanabilir ve toplumsal fayda sağlayacak fikirlerini bekliyor. Başvurular 11 Ağustos 2025'te başlayıp 12 Eylül 2025'e kadar devam edecek. Ödüller arasında altınlar ve başarı belgeleri yer alıyor.

Şehrin geleceğine yön verecek, uygulanabilir ve toplumsal fayda sağlayacak fikirlerin hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenen yarışma, her yaştan vatandaşın katılımına açık olarak gerçekleştiriliyor. Yarışma, 7-18 yaş, 19-29 yaş ve 30 yaş üzeri olmak üzere üç farklı yaş grubunda düzenleniyor. Katılımcılar çevre ve sıfır atık, eğitim ve gençlik, kültür ve sanat, engelsiz yaşam, kent estetiği, kadın ve aile, dijital belediyecilik, sağlık, iklim değişikliği ve su tasarrufu gibi konularda ya da tamamen kendi belirledikleri başlıklarda projelerini sunabiliyor. Başvurular 11 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Yarışmaya sunulan projeler; Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Niğde Kent Konseyi temsilcilerinden oluşan bağımsız jüri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirmede uygulanabilirlik, toplumsal fayda, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği kriterleri esas alınacak. Her yaş grubunda birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın ve başarı belgeleri verilecek. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar 24 Ekim 2025'te açıklanacak, ödül töreni ise 30 Ekim 2025'te yapılacak.

Başkan Emrah Özdemir'den yarışa davet

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Şehrimiz tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanında geleceğe yönelik vizyoner projelere de ihtiyaç duyan bir şehir. Yarışma ile hemşehrilerimizin fikirlerini dinleyerek, şehrimize birlikte yön vermek istiyoruz. Yaşı, mesleği veya eğitim durumu fark etmeksizin herkesin bir fikri olduğuna inanıyoruz. Gelin, bu fikirleri birlikte hayata geçirelim. Herkesin şehrine katkı sunabileceği bu anlamlı yarışmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum."

Yarışmaya katılmak isteyenler, Niğde Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan 'Proje Öneri Formu' üzerinden online olarak yapabilecek. - NİĞDE

