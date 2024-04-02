Niğde\'de 2024 projeleri değerlendirildi

Yerel

Niğde İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 2. Toplantısı yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile Vali Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonunda yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında 2024'ün ilk 3 ayını değerlendirildi.

Toplantı öncesinde yatırımcı bölge ve il kuruluşlarından alınan raporlara göre 15 Mart 2024 tarihi itibariyle Niğde'de Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdaresine ait 134 projenin bulunduğu ve bu projelerden 52'sinin tarım, 36'sının ulaştırma, 20'sinin kamu hizmetleri, 12'sinin eğitim, 9'unun sağlık, 14'ünün enerji ve birinin de kültür turizm sektörüne ait olduğu ifade edildi.

Niğde'de yürütülen 134 projenin toplam değerinin 18 milyar 332 milyon 442 bin lira olduğunu ifade eden Niğde Valisi Cahit Çelik; "Bu projeler için toplam 2 milyar 631 milyon 893 bin TL ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 218 milyon 418 bin TL'si harcanmıştır. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 8,30'dur.Bundan sonraki süreçte hem mevsim şartlarının iyileşmesi hem de yerel seçimlerin bitmesiyle bu projelerin daha da hızlanmasını bekliyoruz. Alacağımız kararların şimdiden ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu., - NİĞDE