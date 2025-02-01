Niğde'de Emekli Müdürlere Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
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Niğde'de Emekli Müdürlere Veda Yemeği Düzenlendi

Niğde\'de Emekli Müdürlere Veda Yemeği Düzenlendi

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nail Van için düzenlenen veda yemeğine Niğde Valisi ve diğer yerel yöneticiler katıldı. Vali Cahit Çelik, emeklilere hizmetleri için teşekkür etti.

01.02.2025 12:52  Güncelleme: 12:54
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Emekli olan Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nail Van için veda yemeği düzenlendi.

Yaşar ve Van için düzenlenen veda yemeğine; Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve eşleri katıldı. Vali Cahit Çelik veda yemeğinde yaptığı konuşmada; "Bugün değerli çalışma arkadaşlarımızla birlikte Niğde Milli Eğitim Müdürümüz Halil İbrahim Yaşar ve Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüz Nail Van için düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldik. Kendilerine bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor yeni yaşamlarında sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum. Çalışma hayatları boyunca vermiş oldukları emekler için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Emekli Müdürlere Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika

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