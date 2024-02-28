İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunu Görüştü

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Mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, iş sağlığı ve güvenliği gündemi ile Vali Cahit Çelik başkanlığında olağanüstü toplandı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin işletmelerde meslek eğitimi ve staj çalışmaları ile meslek alan/dal derslerinin eğitiminin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemler, mesleki eğitim süreci içerisinde işletmelerde 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereği alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri konusunda kurula bilgilendirme sunumu yapıldı.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki yönetici, öğretmen ve diğer personel ile öğrenci ve velilerin yanı sıra iş birliği içerisinde faaliyetlerin yürütüldüğü ilgili tarafların katılımı, katkı ve desteği ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıkların arttırılması ve yapılacak çalışmalarla konuya yüksek hassasiyet gösterilmesi gerektiği, tarafların iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının itina ile yapılmasının önemi vurgulandı. - NİĞDE