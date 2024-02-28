İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunu Görüştü - Son Dakika
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Yerel

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunu Görüştü

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunu Görüştü

Niğde'de oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, iş sağlığı ve güvenliği konusunu ele almak üzere toplandı. Toplantıda, mesleki eğitim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin önemi vurgulandı ve farkındalığın arttırılması için çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi.

28.02.2024 08:48
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Mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, iş sağlığı ve güvenliği gündemi ile Vali Cahit Çelik başkanlığında olağanüstü toplandı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin işletmelerde meslek eğitimi ve staj çalışmaları ile meslek alan/dal derslerinin eğitiminin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemler, mesleki eğitim süreci içerisinde işletmelerde 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereği alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri konusunda kurula bilgilendirme sunumu yapıldı.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki yönetici, öğretmen ve diğer personel ile öğrenci ve velilerin yanı sıra iş birliği içerisinde faaliyetlerin yürütüldüğü ilgili tarafların katılımı, katkı ve desteği ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıkların arttırılması ve yapılacak çalışmalarla konuya yüksek hassasiyet gösterilmesi gerektiği, tarafların iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının itina ile yapılmasının önemi vurgulandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunu Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunu Görüştü - Son Dakika
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