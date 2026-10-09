Niğde'de yerli patates hasadında 2026 için 1 milyon 178 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Niğde'de yerli patates hasadında 2026 için 1 milyon 178 bin ton rekolte bekleniyor

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Niğde'de yerli ve milli patates çeşitlerinin yetiştirildiği alanda düzenlenen hasat programına katılan Vali Nedim Akmeşe, 2026'da 1 milyon 178 bin ton üretim beklediklerini söyledi. Akmeşe, 12 üreticiye 60 ton sertifikalı tohumun yüzde 100 hibe verildiğini belirtti.

NİĞDE'de yerli ve milli patates çeşitlerinin yetiştirildiği alanda hasat programı düzenlendi. Programa katılan Vali Nedim Akmeşe, bu yıl 1 milyon 178 bin ton rekolte beklediklerini açıkladı.

Konaklı beldesi Kırmızı Tepe mevkisindeki 23 dekarlık üretim alanında gerçekleştirilen hasat programına, Vali Nedim Akmeşe, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı. Vali Akmeşe, programda yaptığı konuşmada, Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Saruhan, Niğşah ve Leventbey çeşitlerinin kullanıldığı alanda, üreticinin tohum ihtiyacının yüzde 100 hibeyle karşılandığını söyledi.

DEKARA 4 TON 250 KİLO VERİM

Vali Akmeşe, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Dekar başına yaklaşık 350 ila 450 kilogram arasında tohum kullanılan üretim alanımızda, yaklaşık 4 ton 250 kilogramlık dekar verimine ulaşılmış olması bizleri ayrıca memnun ediyor. Bu sonuç, yerli ve milli çeşitlerimizin verim potansiyelini göstermesi açısından son derece kıymetli. Bu çalışma aslında daha geniş bir projenin parçası. Yerli üretimi güçlendirmek amacıyla 12 üreticimize toplam 60 ton sertifikalı yerli ve milli patates tohumunu yüzde 100 hibe olarak ulaştırdık. İlimiz, patates üretiminde ülkemizin en önemli merkezlerinden biri. 2025 yılında 243 bin 750 dekar alanda 884 bin tonun üzerinde patates üretimiyle Türkiye'de ikinci sırada yer aldık. 2026 yılında ise yaklaşık 278 bin 600 dekar alanda 1 milyon 178 bin ton civarında üretim bekliyoruz. Bizim amacımız yalnızca daha fazla üretmek değil; yerli tohumu daha fazla üreticimizle buluşturmak, verimliliği artırmak ve üreticimizin emeğini güçlü ve sürdürülebilir bir pazarla buluşturmaktır. Bu nedenle üretimden pazarlamaya kadar uzanan iş birliği modelini önemsiyoruz. İnşallah yerli ve milli çeşitlerimizi daha geniş alanlarda üretmeye, üreticimizin kazancını artırmaya ve Niğde'mizin tarımdaki gücünü daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Hasadımızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, emeği geçen tüm üreticilerimize ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmasının ardından üreticilerle birlikte patates hasadı yapan Vali Akmeşe, traktöre binerek patates sökümüne katıldı ve çiftçilerden bilgi aldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Niğde'de yerli patates hasadında 2026 için 1 milyon 178 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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