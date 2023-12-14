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Niğde Gazozu fabrikasında zehirlenen işçi toprağa verildi - Son Dakika
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Niğde Gazozu fabrikasında zehirlenen işçi toprağa verildi

Niğde Gazozu fabrikasında tank temizliği sırasında kimyasal maddenin tepkimesi sonucu zehirlenen işçilerden Faruk Sert, Niğde merkez Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı kazada hayatını kaybeden Ufuk Kılıçaslan'ın ise Hasaköy'de defnedileceği belirtildi.

Niğde Gazozu fabrikasında zehirlenen işçi toprağa verildi
14.12.2023 - 13:23,
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Niğde Gazozu fabrikasında kimyasal maddeden zehirlenerek yaşamını yitiren işçilerden Faruk Sert toprağa verildi.

Niğde OSB'de faaliyet gösteren Niğde Gazozu fabrikasında tank temizliği sırasında kimyasal maddenin tepkimesi sonucu zehirlenen Faruk Sert (35) ve Ufuk Kılıçaslan(29) yaşamını yitirmiş 3 kişi de tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden Faruk Sert Niğde merkez Hıdırlık Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 1 çocuk babası olan Sert için düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve fabrikadan mesai arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sert'in naaşı Hıdırlık Mezarlığı'na defnedildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Ufuk Kılıçaslan'ın ise Niğde merkeze bağlı Hasaköy'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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