Niğde Teknopark 10 Basamak Yükseldi - Son Dakika
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Niğde Teknopark 10 Basamak Yükseldi

Niğde Teknopark 10 Basamak Yükseldi

Niğde Teknopark, 2022 Performans Endeksi'nde 34. sıraya çıkarak büyük bir başarı elde etti.

18.11.2024 13:49
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2022 Yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi Sıralamasında, teknoloji ve inovasyon alanında yaptığı başarılı çalışmalarla 10 basamak birden yükselerek 34. sırayı elde etti.

2022 yılı endeksinde özellikle girişimcilik destekleri, teknoloji transferi faaliyetleri ve üniversite-sanayi iş birliği alanlarındaki başarısıyla öne çıkan Niğde Teknopark, 71 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında 34'üncü olmayı başardı. 2021 yılı sıralamasında 70 bölge arasında 44'üncü sıradayken 10 basamak yükselen Niğde Teknopark'ın başarısı ile ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü ve Niğde Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Uslu Niğde'nin ve bölgenin girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı sürdüreceklerini söyleyerek; "Üniversitemizin ve Niğde Teknopark'ımızın elde ettiği bu başarı, bölgedeki ar-ge ve girişimcilik ekosisteminin ne kadar geliştiğinin bir göstergesidir. Bu potansiyelimizle Niğde'nin ve bölgemizin girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Uslu, Teknoloji, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Teknopark 10 Basamak Yükseldi - Son Dakika

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