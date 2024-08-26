Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik\'ten Malazgirt Zaferi\'nin 953. yıldönümü mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vali Çelik, zaferin Türklerin tarihinde dönüm noktası olduğunu ve Anadolu'nun Türk Yurdu olarak kalmasını sağladığını belirtti. Ayrıca, Sultan Alparslan ve askerlerinin miras bıraktığı Malazgirt ruhunun Anadolu'da yaşayan herkesi birleştirdiğini vurguladı.

26.08.2024 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik; Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Vali Çelik mesajında; "Sultan Alparslan ve kahraman Türk Askeri'nin Malazgirt'te Bizans ordusunu hezimete uğratarak Anadolu'nun kapılarının milletimize açılmasına vesile olan Malazgirt Zaferi'nin 953'inci yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Malazgirt Zaferi; sadece Türklerin tarihinde dönüm noktası değil hem İslam tarihinde hem de insanlık tarihinde tarihin akışının ve yönünün belirlendiği büyük bir dönüşümün miladıdır. Anadolu'nun ebediyete kadar Türk Yurdu olarak kalmasını sağlayacak olan 26 Ağustos 1071 tarihindeki Malazgirt Zaferi, İslam dünyasında sevinçle karşılanmış ve bu zafer ile birlikte atalarımızın asırlar süren var olma mücadelesi 4 kıtaya yayılarak büyük bir imparatorluk halini almıştır. Bu zaferle, tarihin her döneminde büyük medeniyetlere beşik olan Anadolu, bir Türk yurdu olarak adalet, barış ve hoşgörü medeniyetine kapılarını açmış, Sultan Alparslan ve askerlerinin hepimize miras bıraktığı Malazgirt ruhu bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kardeşçe, sımsıkı birbirine bağlamıştır. Geçmişimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ebediyen devam etmesi dileklerimle, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünü en içten duygularımla kutluyor, bu kutlu zafere önderlik eden Büyük Komutan Sultan Alparslan ve şanlı ordusunu ve Anadolu'yu bizlere ebedi bir vatan kılan tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Sultan Alparslan, Malazgirt, Miras, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Narin’den 6 gündür haber yok Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 13:26:46. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement