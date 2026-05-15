NİLBEL'in yeni başkanı Faruk Baykal oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NİLBEL'in yeni başkanı Faruk Baykal oldu

NİLBEL\'in yeni başkanı Faruk Baykal oldu
15.05.2026 17:17  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi iştiraki NİLBEL A.Ş.'de yönetim yapısı yenilendi. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na eski Nilüfer Belediye Başkanı Faruk Baykal getirildi. Değişimle kurumsal yapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi iştiraklerinden NİLBEL A.Ş.'de yeni dönem başladı. Yönetim yapısının yeniden düzenlendiği şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Faruk Baykal getirildi.

CHP Genel Merkezi'nin belediye şirketlerinde sektör bazında daha profesyonel ve kurumsal bir yönetim anlayışının oluşturulmasına yönelik yaklaşımı doğrultusunda, Nilüfer Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden NİLBEL A.Ş.'de yönetim yapısı yeniden düzenlendi. Belediye meclis üyelerinin şirket yönetimlerinde yer almamasına ilişkin düzenlemelerin de dikkate alındığı yeni yapılanma çerçevesinde, yönetim kadroları yenilenirken, şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevine Nilüfer'in geçmiş dönem belediye başkanlarından Faruk Baykal getirildi.

Nilüfer Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetlerini sahaya taşıyan önemli iştiraklerinden biri olarak, Kent Lokantaları'ndan sosyal tesislere kadar geniş bir alanda faaliyet yürüten NİLBEL A.Ş.'de gerçekleştirilen değişimin, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve yeni dönem organizasyon süreci çerçevesinde hayata geçirildiği belirtildi.

Tecrübeli isim yeni dönemde görev alacak

1994-1999 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini yürüten Faruk Baykal'ın, belediyecilik deneyimi ve kurumsal hafızasıyla NİLBEL A.Ş.'nin yeni dönem çalışmalarına katkı sunması hedefleniyor. NİLBEL A.Ş.'de gerçekleştirilen yeni dönem yapılanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bugüne kadar şirkete emek veren önceki Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart'a ve yönetim kadrosuna teşekkür etti. Özdemir, "NİLBEL'in bugünlere gelmesinde emeği bulunan İbrahim Mart başta olmak üzere, görev alan tüm yönetim kurulu üyelerine ve çalışanlara katkıları için teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de kurumsal yapımızı daha da güçlendirerek Nilüferlilere en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel NİLBEL'in yeni başkanı Faruk Baykal oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:44:36. #7.13#
SON DAKİKA: NİLBEL'in yeni başkanı Faruk Baykal oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.