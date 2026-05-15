NİLBEL\'in yeni başkanı Faruk Baykal oldu

Nilüfer Belediyesi iştiraklerinden NİLBEL A.Ş.'de yeni dönem başladı. Yönetim yapısının yeniden düzenlendiği şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Faruk Baykal getirildi.

CHP Genel Merkezi'nin belediye şirketlerinde sektör bazında daha profesyonel ve kurumsal bir yönetim anlayışının oluşturulmasına yönelik yaklaşımı doğrultusunda, Nilüfer Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden NİLBEL A.Ş.'de yönetim yapısı yeniden düzenlendi. Belediye meclis üyelerinin şirket yönetimlerinde yer almamasına ilişkin düzenlemelerin de dikkate alındığı yeni yapılanma çerçevesinde, yönetim kadroları yenilenirken, şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevine Nilüfer'in geçmiş dönem belediye başkanlarından Faruk Baykal getirildi.

Nilüfer Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetlerini sahaya taşıyan önemli iştiraklerinden biri olarak, Kent Lokantaları'ndan sosyal tesislere kadar geniş bir alanda faaliyet yürüten NİLBEL A.Ş.'de gerçekleştirilen değişimin, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve yeni dönem organizasyon süreci çerçevesinde hayata geçirildiği belirtildi.

Tecrübeli isim yeni dönemde görev alacak

1994-1999 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini yürüten Faruk Baykal'ın, belediyecilik deneyimi ve kurumsal hafızasıyla NİLBEL A.Ş.'nin yeni dönem çalışmalarına katkı sunması hedefleniyor. NİLBEL A.Ş.'de gerçekleştirilen yeni dönem yapılanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bugüne kadar şirkete emek veren önceki Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart'a ve yönetim kadrosuna teşekkür etti. Özdemir, "NİLBEL'in bugünlere gelmesinde emeği bulunan İbrahim Mart başta olmak üzere, görev alan tüm yönetim kurulu üyelerine ve çalışanlara katkıları için teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de kurumsal yapımızı daha da güçlendirerek Nilüferlilere en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA