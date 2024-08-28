Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Ticaret Borsası\'nı ziyaret etti

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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Özer Matlı ve yönetimini ziyaret ederek, birlikte yapılabilecek projeler ve iş birliği imkanları görüştü.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Okan Şahin ve Serpil Altun ile birlikte Bursa Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. BTB Hizmet Binası'nda gerçekleşen ziyarette, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve TOBB Bursa İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen yer aldı.

Bursa Ticaret Borsası'nın kent için önemli kurumlardan birisi olduğunu dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kurumlar arası iletişimin öneminden bahsetti. Ekonomik, kültürel, sportif ve sosyal alanda birçok proje üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, birlikte de projeler gerçekleştirebileceklerini söyledi. Kreş, yurt, kültür merkezi, tiyatro ve kooperatifleşme başta olmak üzere birçok alanda başladıkları çalışmaları anlatan Başkan Şadi Özdemir, desteklere açık olduklarını da sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da, Bursa'nın ekonomik olarak güçlü bir kent olduğunu vurguladı. Kent değerlerine sahip çıkmanın önemini dile getiren Matlı, katkı sağlayacak her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. - BURSA